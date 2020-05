Stromausfall nach Brand

Entwarnung von der Feuerwehr: Der Brand ist gelöscht, Stromversorgung und Telefone funktionieren wieder!

Strom und teilweise auch Telefon-und Mobilfunknetz sind in Teilen von Hagen ausgefallen. Der Grund dafür ist ein Brand in einer Strom-Unterverteilung in Garenfeld heute morgen. Der Stromausfall wird nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr mehrere Stunden dauern.

© Heidi Baldrian - Fotolia