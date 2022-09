Stromfresser gesucht

Auszubildende treffen sich zunächst in der SIHK und lernen in Workshops, wo Einsparpotentiale in ihren Betrieben verborgen sind. Mit ihrem neu erworbenen Wissen durchforsten die Azubis dann ihre Unternehmen. Sie können so für deutlich mehr Effizienz zum Beispiel beim Strom- oder Papierverbrauch oder beim Einsatz von Wasser sorgen. In Zeiten astronomisch hoher Energiepreise eine sinnvolle Sache. Anmelden können Betriebe ihre Auszubildenen direkt bei der SIHK.