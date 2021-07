Stromversorgung nach Überflutung

Die Anzahl der Haushalte, die ENERVIE Vernetzt noch nicht wieder anbinden konnte, liegt deutlich unter 1.000. Aber auch hier ist ein Ende der stromlosen Situation in Sicht. Die Techniker können sich nun auch um die in der Innenstadt liegenden Stationen kümmern, in denen das Wasser jetzt erst abgepumpt werden konnte.

Enervie kann allerdings nicht darüber sagen, ob und wie in den Gebäuden die Versorgung wiederhergestellt wurde. Dass liegt in der Verantwortung der jeweiligen Hauseigentümer, die dafür Fachleute beauftragen müssen.