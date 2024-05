Stücke des Rauchgaskamins des Cuno-Kraftwerkes für guten Zweck verkauft

4.360 Euro für Bürgerstiftung Herdecke

Eigentlich stand das Cuno-Kraftwerk auf Herdecker Stadtgebiet. Der Rauchgaskamin hatte aber auch für viele Hagener eine Bedeutung und war ein Zeichen von "Zuhause sein". Als der Turm abgerissen wurde, gab es bei der Mark-E viele Anfragen zu Bruchstücken. Der Energieversorger entschied sich deshalb dazu, die Stücke zu verteilen. In einer Box konnten Interessierte im Gegenzug für ein Bruchstück eine Spende für die Bürgerstiftung Herdecke hinterlassen. Außerdem gestaltete die Künstlerin Beba Ilic mehrere Bilder mit den Bruchstücken. Auch sie wurden für den guten Zweck verkauft. Am Ende kamen so 4.360 Euro zusammen.

Was passiert nach dem Rückbau des Kraftwerks?

Der komplette Rückbau des Kraftwerkes soll im Sommer abgeschlossen sein. Danach wird das Gelände zur klimafreundlichen Energieerzeugung mittels Photovoltaikanlage genutzt.