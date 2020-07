Summerschool und Ausbildungsberatung

Bei der Kammer kann man sich beraten lassen, wenn man sich für einen Ausbildungsberuf interessiert. Stellen gibt es sowohl im kaufmännischen Bereich als auch im gewerblich-technischen. In der schon angekündigten "summer school" kann man testen, ob eine Berufsidee zu den eigenen Neigungen passt: An jeweils drei Tagen werden in den Bildungszentren Hagen, Lüdenscheid und Iserlohn Berufe praktisch vorgestellt. Kontaktdaten zu Beratung und zur summer school gibt es auf unserer Homepage.

Summerschool: www.sihk-akademie/summerschool

Beratung: Rebecca Loose, SIHK, 02331 / 390 301 oder -303 (Ralph Näscher)