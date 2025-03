Sunday Sports in Altenhagen

Kinder und Jugendliche sollen einfach die Möglichkeit bekommen, sich so richtig auszutoben. Dafür sorgt Timon Willling vom Stadtsportbund. Der Übungsleiter verwandelt die Turnhalle dafür in einen Hindernisparcours. Dabei wird der Einsatz des gesamten Körpers und die Kombination von Kraft, Ausdauer und Gleichgewichtssinn gefordert. Die Kinder fördern ihre Fähigkeiten zur Kreativität und Problemlösung.

Den Sport am Sonntag gibt es immer von 12 bis 15 Uhr in der Sporthalle Dahmsheide, das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab acht Jahren.