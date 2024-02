Dieses Finale hat es in sich. Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs duellieren sich im Super Bowl 58 um die Krone der National Football League (NFL) im American Football. Wie in jedem Jahr verspricht der Super Bowl ein einziges Spektakel zu werden. Ein riesiges Publikum, sowohl vor Ort, aber vor allem vor den heimischen TV-Geräten weltweit ist zu erwarten. Ebenso darf man sich auf dramatische Szenen, großartige Spielzüge, tolle Stimmung und musikalische Mega-Acts freuen. Wir haben für euch alles Wichtige kompakt zusammengestellt.

Wer spielt im Super Bowl 58?

Im Finale der National Football League (NFL) stehen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers. Beide Mannschaften haben sich im Laufe des Januars in den Playoffs, der K.o.-Phase im American Football, durchgesetzt. Im vergangenen Jahr haben die Chiefs den Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles (38:35) gewonnen. Gespielt wird im Übrigen im Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada. Über 65.000 Zuschauer finden im Stadion Platz.

Ticketpreise so teuer wie nie

Die Ticketpreise für den Super Bowl 58 schießen komplett durch die Decke. Klar, dass eines der begehrtesten Tickets überhaupt, schon viel kostet, ist logisch. Doch dass es in diesem Jahr so teuer wird, damit war nicht zu rechnen. Denn die Preise beginnen beim offiziellen Tickethändler der NFL - Ticketmaster - bei schlappen 5.000 Dollar (Stand 5. Februar). Die Ticketpreise gehen bis über 50.000 Dollar für ein einen Platz in den ersten Reihen. Wer sich das selbst mal anschauen möchte, kann über diesen Link die Ticketpreise einsehen.

Kostspielige Werbespots beim Super Bowl 58

Auch in diesem Jahr produzieren haben große Firmen und Unternehmen aus verschiedenen Sparten aufwendige Werbespots, die in der Halbzeit und in Spielunterbrechungen ausgestrahlt werden. So zum Beispiel Bud Light, Doordash, Oreos oder bestimmte Fast-Food-Firmen. Rund 30 Sekunden Werbung während des Super Bowls kostet einer Erhebung zufolge über 5 Millionen Dollar. Der übertragene Fernsehsender in den USA - CBS - hatte, wie es so üblich ist, im Vorfeld schon angekündigt, dass alle Werbeplätze schnell verkauft wurden. Allein zu den Halbfinalspielen schalteten, nur in den USA, über 55 Millionen Menschen pro Partie gleichzeitig zu. Die NFL vermeldete, dass die Zuschauerzahlen um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

Wo kann man den Super Bowl 58 verfolgen?

Im deutschen Fernsehen überträgt der Sender RTL ab Sonntagabend 23:15 Uhr (11. Februar) den Super Bowl, auch auf der eigenen Streaming-Plattform RTL +. Der Sport-Streamingdienst DAZN ist ebenfalls live dabei und geht ab 23:30 Uhr auf Sendung. Bei DAZN könnt ihr zwischen deutschem und englischsprachigen Kommentar wählen.

Super-Bowl-Parties in NRW

Der Super Bowl wird - nicht nur bei uns in Deutschland - genutzt, um ihn im großen Rudel zu gucken. Egal ob zuhause bei einem Bekannten oder hier und da in Kneipen beziehungsweise Bars. Wir haben für euch einen kleinen Überblick über größere "Watch-Parties" in NRW.

Die Fast-Food-Kette "Three Sixty Sportsbar" wird in ausgewählten Restaurants eine Super-Bowl-Party schmeißen. Meist sind diese - wie zum Beispiel im Bermuda-Dreieck in Bochum - schon ausverkauft.

wird in ausgewählten Restaurants eine Super-Bowl-Party schmeißen. Meist sind diese - wie zum Beispiel im Bermuda-Dreieck in Bochum - schon ausverkauft. In der Weststadthalle in Essen wird es ein Public Viewing geben. Beginn ist um 22:30 Uhr.

wird es ein Public Viewing geben. Beginn ist um 22:30 Uhr. Auch in Düsseldorf geht es vom 11. auf den 12. Februar rund. Der Footballclub Rhein Fire lädt zum Rudelgucken ein. Aktuell sind aber alle Tickets vergriffen.

geht es vom 11. auf den 12. Februar rund. Der Footballclub Rhein Fire lädt zum Rudelgucken ein. Aktuell sind aber alle Tickets vergriffen. Die Cineplex-Kinoreihe veranstaltet in diversen ihrer Kinos ebenfalls eine "Super Bowl"-Party, los gehts meistens ab 23:15 Uhr.

veranstaltet in diversen ihrer Kinos ebenfalls eine "Super Bowl"-Party, los gehts meistens ab 23:15 Uhr. Selbiges gilt für ausgewählte UCI-Kinos, in NRW unter anderem in Bochum.

In manchen Regionen von Nordrhein-Westfalen sind Stand jetzt keine größeren Parties geplant, das gilt zum Beispiel für die Region rund um Kleve und Goch, aber auch in der größten Stadt im Sauerland - Iserlohn - findet keine großes Rudelgucken aktuell statt.

Alle Augen auf Taylor Swift gerichtet

Besondere Aufmerksamkeit erhält auch eine Person im VIP-Bereich: Megastar Taylor Swift. Die Musikikone ist die Freundin von Tight End Travis Kelce. Seit die Beziehung der beiden öffentlich wurde, war Taylor Swift zumeist bei den Spielen dabei, um ihren Freund anzufeuern. Fernsehkameras sind ständig auf sie gerichtet. Mit Bekanntgabe der Liaison erfuhr die NFL im Übrigen auch einen stetigen Zuwachs an Zuschauerzahlen von unter 39-Jährigen. Eine Verbindung zum Auftreten von Taylor Swift bei Footballspielen der Kansas City Chiefs darf definitiv nicht ausgeschlossen werden.

Die Halbzeitshow

Niemand Geringeres als Usher wird in der Halbzeit des Super Bowl auftreten. Wie üblich treten Stars aus dem Musik-Geschäft in der Halbzeit auf, um für Abwechslung und Stimmung bei den Zuschauern - sowohl im Stadion als auch zuhause - zu sorgen. In den vergangenen Jahren lieferten beispielsweise Rihanna, davor Snoop Dog, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Kendrick Lamar und Mary J Blige Mega-Shows ab.

Usher wird im Übrigen wohl nicht alleine auftreten. Er kündigte im Vorfeld "wichtige Gäste" für die Halbzeitshow an, die den R&B prägen würden. Und dann wäre da noch Post Malone und Reba McEntire. Der Musik-Superstar und die Country-Sängerin, auch eine Grammy-Gewinnerin, werden die Nationalhymnen "America the Beautiful" und "Star-Spangled Banner" vor dem Kick-off singen.

Auf welche Regeln muss ich beim American Football achten?

(nfl-regelwerk.pdf) Das Regelwerk für Anfänger im American Football

Wer nur ganz selten American Football schaut, wird nicht jede Regel oder Entscheidung verstehen können. Deshalb haben wir hier für Euch ein Anfänger-Regelwerk zusammengestellt.

Autor: Joachim Schultheis