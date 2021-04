Tag der Arbeit coronakonform

Der Tag der Arbeit am 1. Mai wird im Volkspark angehalten werden. Abstand soll gehalten werden, Masken getragen. Die stationäre Kundgebung ist von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr vorgesehen. Es gibt anders als gewohnt keine Demonstration und kein Familienfest. Die Überschrift in diesem Jahr ist „Solidarität ist Zukunft“ und ein Thema wird das Gesundheitssystem sein; eine Rednerin befasst sich mit dem Thema „Gesunde Krankenhäuser in NRW“.