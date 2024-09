Tag der offenen Tür

Radio Hagen macht Ende der Woche die Studiotüren auf! Wir laden euch am Freitag zum Tag der offenen Tür ein - von 10.30 bis 18 Uhr. Bei uns in der Rathausstraße könnt ihr dann hinter die Kulissen gucken - in die Redaktion, Produktions- und Sendestudios...