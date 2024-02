Tag der offenen Tür am AKH

Wer mag, schlüpft in OP-Kleidung und lernt das Klinikum hinter den Kulissen kennen, besichtigt ein Stationszimmer oder versucht sich selbst an praktischen Übungen zur Reanimation oder zur Pflege von Früh- und Neugeborenen. Eine gute Idee ist auch, direkt Bewerbungsunterlagen mitzubringen und sich gleich vor Ort bei einem „Job-Speeddating“ vorzustellen. Der Weg zur Berufsfachschule, die sich auf dem Gelände des Klinikums befindet, ist ab dem Haupteingang in der Grünstraße ausgeschildert.}





Mehr über die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann ist unter www.klinikum-hagen.de/karriere zu finden.