Tag der offenen Tür am Theater

Neben einem vielfältigen Programm für jedes Alter, gibt es die Chance einen Blick hinter die Theaterkulissen zu werfen.

Ab 13.00 Uhr wird es Mitmachworkshops, Führungen durchs Haus und musikalische Darbietungen geben. Im Anschluss beginnt dann um 18.00 Uhr der sogenannte "Sneak Peek", - eine musikalische Vorschau auf die kommende Spielzeit, direkt auf der großen Bühne.

Das große Finale ist dann auf dem Elbersgelände. Ab 19.30 Uhr wird es dort internationale Musik geben - gute Stimmung garantiert.