Tageseltern gesucht

Die EWG baut derzeit in Wehringhausen eine alte Gewerbeimmobilie zur Tagespflege um, die GWG hat den Block eins in der finalen Phase. Aber es fehlt nicht nur an Räumen für Kitas, es fehlt auch Personal.

Durch einen Artikel in ihrer Mitgliederzeitschrift hatte die Eisenbahnerwohnungsgenossenschaft festgestellt: Es gibt durchaus Privatleute, die als Tageseltern zur Verfügung stehen wollen. So kam die Initiative zur Rekrutierung in Gang. Wer Interesse hat, kann sich mit der EWG in Verbindung setzen