Tagesklinik für Kinder und Jugendliche

Die Pläne gehen im Moment durch die politischen Gremien. Heute Nachmittag berät der Jugendhilfeausschuss.

Im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es eine Unterversorgung in Hagen. Aufgrund der Pandemie erwarten Fachleute einen starken Zuwachs von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.

Neben der Tagesklinik will das Gemeinschaftskrankenhaus auch eine Ambulanz einrichten und so etwa 30 Arbeitsplätze am Standort in Hagen schaffen.