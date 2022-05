Tagesklinik nach Berchum?

Auf dem Gelände in Berchum ist nach einiger Zeit Ruhe schon wieder Leben. Vereine wie east west east machen dort Jugendarbeit. Außerdem nutzt die Stadt einen Teil zur Unterbringung von Flüchtlingen. In den nächsten Wochen schauen sich die Herdecker die Immobilie an. Möglicherweise passt sie für eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hier gibt es eine Unterversorgung in Hagen. Bei den Plänen ist die Rede von Tagesklinik, Ambulanz und rund 30 Arbeitsplätzen, die entstehen könnten.