Tagungen und Corona

Grundsätzlich geht es. Man muss sich aber mit dem Ordnungsamt abstimmen. Man kann jetzt nicht jede Normalkonferenz zur Tagung erklären, aber die Stadt Hagen sagt: Wenn es nötig ist, dann lässt der Paragraph 13 der Coronaschutzverordnung da Ausnahmen zu. Am sinnvollsten ist es, sich per Mail mit dem Ordnungsamt in Verbindung zu setzen - und ein paar Tage Vorlauf einzukalkulieren.

Mailadresse: ordnungsamt@stadt-hagen.de