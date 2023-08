Die Kurse finden in Kleingruppen im ehemaligen Varta-Verwaltungsgebäude an der Dieckstraße in Wehringhausen statt. Neben den Qualifizierungskursen bietet das Talentkolleg auch regelmäßig Workshops und Infoveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler. Sie sollen damit beim Start ins Studium oder in eine berufliche Ausbildung unterstützt werden.

Das Talentkolleg Ruhr Hagen ist ein Verbundprojekt vom NRW Landesministerium für Schule und Bildung, der Stadt Hagen und der Ruhr-Universität Bochum.





Infos zur Anmeldung: studium.rub.de/talentkolleg-ruhr-hagen