Tanzräume in Hagen...

Ein Anlaufpunkt ist das Museumsquartier. Die Veranstaltungsreihe knüpft an an die Tanzräume an, die es zuletzt vor elf Jahren in der Stadt gab. Heute startet sie im Osthausmuseum mit der Aufführung "Anam", Morgen gibt es die Vorstellung noch einmal am selben Ort.





Auch das Schumachermuseum ist Tanzraum - und zwar morgen, außerdem gibt es Aufführungen im Lutz. Näheres zu den Veranstaltungen findet ihr im Netz.





Link: www.tanzräume.net