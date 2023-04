Tarifabschluß wird teuer

Der Tarifabschluß für den öffentlichen Dienst kostet Hagen zweistellige Millionenbeträge. Rund 13 Millionen mehr muß unsere Stadt ab 2024 jährlich an die Angestellten zahlen. In diesem Jahr sind es 6,2 Millionen plus. Das hat Stadtkämmerer Christoph Gerbersmann errechnet.

