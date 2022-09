Tarifrunde für Metaller

Die steigenden Kosten für Energie und Waren belasten Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Jeder vierte Betrieb in der Metall- und Elektroindustrie in NRW sieht sich als wirtschaftlich gefährdet. Dafür sorgen angespannte Lieferketten, exorbitante Preissteigerungen und eingeschränkte Produktionsabläufe. Dazu kommen bei uns in der Region auch noch die Folgen des Hochwassers und die der Sperrung der A45. Hohe Lohnforderung seien brandgefährlich, sagt der Märkische Arbeitgeberverband. Er fordert einen wegweisenden Tarifabschluss, ähnlich wie vor 15 Jahren, als die Tarifparteien den Folgen der Wirtschaftskrise gerecht wurden.