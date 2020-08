Tattoo-Convention

Die erste Tattoo-Convention nach dem Coronalockdown findet in Hagen statt. Termin für die Messe ist am 15. und 16. August in der Stadthalle. Natürlich gelten auch hier Hygiene- und Abstandsregeln. Die Veranstaltung ist vermutlich die einzige Messe noch in diesem Jahr, viele andere Tattoo-Conventions wurden auf 2021 verlegt.

© Sagrado Corazón Tatuajes, Santiago de Compostela