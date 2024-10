Tattoo-Convention in der Hagener Stadthalle

In der Stadthalle geht es am Wochenende um die Kunst der Nadelstichelei. Die fünfte internationale Tattoo-Convention steht an, eine Tattoo Messe mit Programm und Shows. Samstag und Sonntag präsentieren sich über 200 nationale und unternationale Tattoo-Artists unterschiedlicher Stilrichtungen in der Stadthalle.

