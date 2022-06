Tatverdächtige wieder freigelassen

Der musste aber am selben Tag wieder entlassen werden. Auch der seit unmittelbar nach der Tat in U-Haft sitzende Minderjährige wurde ist heute (Dienstag) morgen aus der Haft entlassen worden. Aufgrund der am Wochenende gewonnenen neuen Erkenntnisse besteht auch gegen ihn kein weiterer dringender Tatverdacht. Nach einem Streit auf der Kirmes zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 16-Jährigen waren mehrere Schüsse gefallen: Dabei ist der Vater eines angegriffenen Jungen tödlich getroffen worden.