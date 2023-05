Tatverdächtiger in Haft

Der Verdächtige soll am Montag auf einen 24 Jahre alten Lüdenscheider geschossen haben. Dabei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Am Donnerstag hatte die Polizei den mutmaßlichen Täter öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene. Noch am Abend stellte er sich der Polizei. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.