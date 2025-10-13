Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an

New York (dpa) - Die US-Sängerin Taylor Swift (35) hat eine neue Mini-Dokuserie und einen neuen Konzertfilm angekündigt. Beides werde ab dem 12. Dezember beim Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen sein, teilte die Musikerin via Instagram mit.

Bei dem Film «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» handele es sich um eine Aufnahme des letzten Konzerts der Welttournee des Stars im kanadischen Vancouver im Dezember 2024.

Die Serie «The End of an Era» zeige Aufnahmen hinter den Kulissen der Tour. Sie bestehe aus sechs Teilen, von denen zwei am 12. Dezember veröffentlicht werden sollen und jeweils zwei weitere in den zwei folgenden Wochen.

Swift hatte erst kürzlich ihr neues Album «The Life Of A Showgirl» veröffentlicht.