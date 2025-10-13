Navigation

Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an

Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 17:24

Gerade erst hat Taylor Swift ein neues Album veröffentlicht - jetzt dürfen sich Fans schon wieder auf die nächsten Highlights der US-Musikerin freuen.

Taylor Swift
© Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

«Eras Tour»

New York (dpa) - Die US-Sängerin Taylor Swift (35) hat eine neue Mini-Dokuserie und einen neuen Konzertfilm angekündigt. Beides werde ab dem 12. Dezember beim Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen sein, teilte die Musikerin via Instagram mit. 

Bei dem Film «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» handele es sich um eine Aufnahme des letzten Konzerts der Welttournee des Stars im kanadischen Vancouver im Dezember 2024. 

Die Serie «The End of an Era» zeige Aufnahmen hinter den Kulissen der Tour. Sie bestehe aus sechs Teilen, von denen zwei am 12. Dezember veröffentlicht werden sollen und jeweils zwei weitere in den zwei folgenden Wochen. 

Swift hatte erst kürzlich ihr neues Album «The Life Of A Showgirl» veröffentlicht.

© dpa-infocom, dpa:251013-930-158252/1

Weitere Meldungen

Mandoki ist Bayern «auf ewig dankbar» - Von Söder geehrt

Künstlerbesuche Vor 50 Jahren floh Leslie Mandoki aus Ungarn nach Deutschland. In seiner Heimat Bayern fühlt er sich wohl. Für sein Wirken bekommt der Musiker einen Preis von der Staatsregierung.

Leslie Mandoki

Schlagerstar Andrea Berg zieht wieder durch die Arenen

Künstlerbesuche Kurz nach Ende der jüngsten Arena-Tour plant Andrea Berg bereits die nächste – was sie Fans schon jetzt über Termine, Ideen und besondere Gänsehautmomente verrät.

ARD-Fernsehshow «Schlagerchampions 2024»

Heino: Der Tod von Hannelore hängt mir schon noch nach

Künstlerbesuche Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Hannelore spricht Heino über den schmerzhaften Verlust, aber auch neue Hoffnung – und was ihm dabei hilft, wieder nach vorn zu blicken.

Heino
skyline