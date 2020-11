Technikzentrum in den Elbershallen

In den Elbershallen geht im Frühsommer kommenden Jahres ein Technikzentrum für Schüler an den Start. Arbetgeber der Region unterstützen damit den Verein Technikförderung. Und der will das Schülerwissen im Mintbereich fördern.

© industrieblick - stock.adobe.com