Teilnehmer und Orte für Kurzfilmtag gesucht

Veröffentlicht: Samstag, 04.10.2025 07:00

Filme laufen für gewöhnlich im Kino. Bei einem Aktionstag für Kurzfilme im Dezember sind aber auch ungewöhnliche Spielstätten gerne gesehen - von der Scheune bis zum Weihnachtsmarkt.

Berlin (dpa) - Auf dem Weihnachtsmarkt, in der eigenen Wohnung, im Seniorenheim oder im Wald: Filmfans sind dazu aufgerufen, bei einem bundesweiten Aktionstag für Kurzfilme mitzumachen. Am 21. Dezember und in der Woche davor können Menschen eigene Veranstaltungen mit Kurzfilmen aller Art auf die Beine stellen oder sie besuchen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Vergangenes Jahr hätten mehr als 500 Events deutschlandweit stattgefunden. Der diesjährige Kurzfilmtag steht unter dem Motto «Jetzt!». Es rufe dazu auf, «aktiv zu werden, hinzuschauen und sich einzumischen. Es steht für die Dringlichkeit, jetzt zu erzählen und zu gestalten». 

Der vom Bundesverband Deutscher Kurzfilm (AG Kurzfilm) organisierte Aktionstag könne an allen möglichen Orten stattfinden. Dafür könnten auch Filmprogramme gebucht werden. «Die Kurzfilm-Events lassen sich z.B. auch mit Filmgesprächen, Live-Musik oder kulinarischen Leckereien arrangieren».

