Telefonbetrüger gaukeln tödlichen Unfall vor

48000 Euro sollte die Frau am Telefon aufbringen, und zwar als Kaution, damit die Schwiegertochter das dem Gefängnis kommt. Das Geld solle sie in einem Mülleimer vor der Haustür deponieren, die Polizei würde es abholen.

Die Frau rief ihren Sohn an, und der rief die Polizei an. Die ermittelt nun. Immer wieder versuchen Telefonbetrüger mit unterschiedlichen Geschichten Leute dazu zu bringen, Bargeld an fremde Leute zu geben. Die Polizei empfiehlt, einfach aufzulegen.