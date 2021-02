Auf zwei Stücken der Strecke zwischen Haspe und dem Bergischen Ring gibt es Tempo 30. An Stück eins deswegen, weil dort unter anderem eine Kita und eine Schule ist. Auf Stück zwei am Facharztzentrum zum Bergischen Ring hin, weil es dort gehäuft Unfälle gab. In beiden Fällen sind also Gefahren entschärft worden – und das ist auch eine notwendige Begründung. Denn normal habe der Verkehr mit Tempo 50 zu fließen. So will es die Straßenverkehrsordnung.

Der Hebel, das Stück dazwischen nun trotzdem mit einem Tempo-30-Schild zu versehen, ist die Lärmbelastung für die Anwohner. Die Bezirksvertretung Mitte hat gestern ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben.