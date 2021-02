Termine im Hagener Impfzentrum

Angesprochen sind Menschen, die in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten arbeiten, Personal von Tagespflegeeinrichtungen oder Beschäftigte in Hospizen. Auch Personal des Impfzentrums, Rettungsdienstmitarbeiter oder bestimmte Ärzte und Pfleger - zum Beispiel solche, die regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtugen tätig sind - können sich melden. Dafür hält die Stadt Hagen auf ihrer Internetseite ein Formular bereit, daß man ausfüllen und per E-Mail ans Impfzentrum schicken muß.

https://www.hagen.de/corona

Mail: Impfzentrum@stadt-hagen.de