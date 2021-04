Testcenter in die Innenstadt

Betreiber Mike Henning sagt uns: Das Center kommt in die Markthalle von Udo Krollmann. Am 30ten April ist der letzte Öffnungstag an alter Stelle, nd nach ein paar Tagen Umbau kann man sich dann in der Elberfelder Straße 12 testen lassen - und zwar ab dem 5ten Mai.

Außerdem erweitert Henning das Test-Drive-In im Elbershallenparkhaus. Dort kann man ab dem 5ten Mai PCR-Tests für den Urlaub machen lassen.