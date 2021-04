Testen bei Pro Physio

An 30 Stunden pro Woche und zusätzlich nach Vereinbarung kann man sich dort testen lassen. Alles läuft komplett digital. Nach dem Abstrich bekommt man sein Testergebnis und ein Zertifikat in verschiedenen Sprachen per E-Mail geschickt. Wie David Lopez berichtet, gibt es bereits viele Anfragen unter anderem von Eltern, die ihre Kindern ungern in der Schule testen lassen wollen. Die Anmeldung und Registrierung erfolgt über die Webadresse von pro physio, den Kontakt gibts online bei uns:

https://www.pro-physio.org