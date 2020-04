Tests per Drive-In

Drive-In bedeutet, daß die Patienten in ihrem eigenen Auto an dem Gebäude vorbeigeführt werden. Der Test wird dann durch das geöffnete Fenster gemacht. So brauchen die Patienten nicht mehr wie bisher einzeln in ein Gebäude geführt zu werden, sondern können im Auto sitzen bleiben. Dadurch verringert sich das Infektionsrisiko, und es geht schneller. So können mehr Tests abgenommen werden. Inzwischen gibt es täglich in Hagen in dreizeitlichen Abschnitten bis zu 100 Tests. Anwohner müssen sich keine Sorgen machen, darauf weist das Gesundheitsamt ausdrücklich hin. Dadurch, daß die Leute im Auto sind und im Gebäude überhaupt niemand ist außer dem Personal in Schutzkleidung, besteht keine Ansteckungsgefahr.