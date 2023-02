Thalia geht jetzt mit Phoenix

Für Thalia-Geschäftsführer Ingo Kretzschmar ist die Partnerschaft mit Phoenix Hagen eine wichtige Sache. Immerhin ist Basketball identitätsstiftend für unsere Stadt, so Kretzschmar. "Hier gibt es einen wirklichen Fundus an Begeisterung. Die Basketballhistorie ist über Jahrzehnte hier gewachsen - und das ist phänomenal in Deutschland."

Auch für Phoenix-Fans bringt die Partnerschaft neue Vorteile: Ab sofort können Tickets für die Basketballspiele auch bei Thalia gekauft werden.