Thalia kauft zehn Filialen

Weltbild verkauft, weil es angesichts des stetig wachsenden Onlinehandels sein Geschäft auf den digitalen Vertrieb ausrichten will. Filiale sollen nur noch den Charakter eines Showrooms haben.





Thalia geht zwar auch digitale Wege, Manager Ingo Kretzschmer sagt aber: der stationäre Buchhandel bleibe ein wesentlicher Teil der Strategie. Mit dem Kauf der Filialen gewinnt Thalia sieben Standorte, in denen das Unternehmen vorher nicht vertreten war. Alle Filialen befinden sich in Innenstadtlagen oder in Einkaufszentren.