Bei dem Programm "The Sound of Literature" von Thalia waren drei Künstlerinnen und Künstler zu Gast: Die Autorin Helena Hegemann, die Sängerin Inga Humpe und der Sänger Chris Jagger. Der ist der Bruder von Rockstar Mick Jagger und hat heute auch zwei seiner neuen Lieder gesungen. Alle drei haben darüber diskutiert, was für sie Musik und Literatur verbindet. Den Gästen hat der Abend gefallen.

