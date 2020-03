Theater an der Volme: Brauchen Unterstützung der Zuschauer

Im Theater an der Volme bleiben die Lichter erst einmal aus. Das kleine Theater hat sich in den letzten zehn Jahren als feste Größe in der Hagener Kulturszene etabliert. Und es braucht jetzt die Rückendeckung seiner Freunde und Besucher.

© Radio Hagen