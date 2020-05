Theater bald wieder offen





Die Ensembles des Theaters Hagen und des kleinen privaten Theaters an der Volme atmen auf. Ab dem 30. Mai dürfen sie wieder spielen - natürlich unter bestimmten Auflagen. So gilt auch dort: Besucher müssen einen Mindestabstand von einem Meter fünfzig zueinander haben. Insbesondere für ein kleines Haus wie das Theater an der Volme eine Herausforderung.

