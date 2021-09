Theater Hagen startet durch

"Auf ein Neues" - so haben die Macher den Abend überschrieben. Auf dem Programm stehen Highlights aus verschiedenen Opern wie "Hänsel und Gretel" oder "Parsifal", aus Musicals wie "Monty Pythons Spamalot" oder auch aus der Operette "Die Blume von Hawaii". Der Eintritt ist frei - Zählkarten gibts an der Theaterkasse. Wer das Konzert besuchen will, muß geimpft oder genesen sein oder braucht einen aktuellen PCR-Test. Die Maske darf dann am Sitzplatz abgenommen werden.