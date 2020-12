Theater "IST DA"

Unter dem Motto „WIR SIND DA!“ war das Theater Hagen heute in der Innenstadt unterwegs. Damit beteiligte man sich an einer bundesweiten Aktion, um auf die schwierige Situation für Theater während der Pandemie aufmerksam zu machen. Bei einem Parademarsch ging es verkleidet und mit Musik in die Kampstraße, wo heute zum ersten Mal die neue Theaterbotschaft besichtigt werden konnte. Von dort aus möchte das Theater Hagen künftig noch mehr Menschen erreichen und über sein Programm informieren.