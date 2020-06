Theater legt nach

Am Feiertag (11. Juni) gibt es das Programm "Wagner bricht die Herzen der stolzesten Frauen". Ensemblemitglieder präsentieren dann Lieder, Arien, Duette und Quartette ab 18 Uhr im großen Haus. Die nächste Ballettpremiere steht am 20. Juni auf dem Spielplan. Sie heißt "Schwanensee - aufgetaucht - Prolog". Ein Konzert im Theater gibt es am 27.Juni. Auf der Jungen Bühne Lutz wird auch wieder gespielt. "Transformates" hat am Sonntag (14. Juni) Premiere, und auch die "Große Klimakonferenz der Tiere" ist wieder zu sehen - am 21. Juni. Außerdem noch auf der Liste: "Sternenstaub", "Woyzeck" und "pardauz".