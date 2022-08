Theater Open Air

Auf der Springe gibt es dieses Wochenende ein besonderes Klassik-Festival. Das Orchester startet Open-Air in die neue Spielzeit - bei freiem Eintritt. Morgen Abend steht ein Best Of aus der Oper Carmen auf dem Programm, am Sonntag ist dann Musik aus Videospielen angesagt. Die unterschiedlichen Genres mit wahrscheinlich sehr unterschiedlichen Zielgruppen sind ganz bewusst gewählt, sagt Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel.

© Andreas Endermann