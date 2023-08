Theater vor der Tür

Sonntag dann das Gewinnerkonzert des Best of Hagen-Wettbewerbs. Musikerinnen und Musiker konnten sich um einen Auftritt mit dem Orchester bewerben, so Otto Hagedorn vom Theater.

Zum Abschluss spielt dann noch der ungarische Geiger Roby Lakatos mit dem Orchester. Er ist ein berühmter Vertreter des sogenannten Gypsy Jazz.





INFOS und TERMINE