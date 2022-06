Theaterfest

Stargast bei der Veranstaltung ist die international bekannte, südkoreanische Sopranistin Hellen Kwon. Die ist einigen Hagenern bekannt, denn Sie hat ihre Karriere am Theater Hagen begonnen. Werke von Mozart, Beethoven, Tschaikowsky oder Verdi, werden vom Philharmonischen Orchester Hagen begleitet. Auch Ballett steht auf dem Programm. Da gibt es noch mal ein "Best off" aus der Saison.













Reservierungen und Karten an der Theaterkasse (dienstags bis freitags von 10.00 bis 19.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn), per Telefon (02331 / 207-3218), per Email (theaterkasse@stadt-hagen.de) oder online über die Webseite (www.theaterhagen.de).