Therapiezentrum am Mops fährt wieder hoch

Botschaft eins ist: Sport, Präventions- und Rehasport sind wieder geöffnet. Dabei betont das Mops, dass es im Bereich Hygiene und Schutzmaßnahmen alle Regeln einhalten kann.

Botschaft zwei betrifft Erneuerung: Es gibt neue Angebote wie etwa Onlineyoga. Das erste Video ist gelaufen, weitere folgen. Auch in andere Bereiche wurde investiert. So kann man am Mops 3d-Scans machen, um die Ergebnisse in der Orthopädie oder Rehatechnik zu nutzen.

Info:

Übersicht über die Rehasportangebote: https://www.td-volmarstein.de/praevention-sport/tdvaktiv-geraete-kurse