THG-Schüler nach Namibia

Vor Ort geht es dann zum einen in die Partnerschule in Windhoek, zum anderen in eine Förderschule in einem Township. Hier wird aktuell eine Outdoor-Basketballanlage installiert. Finanziert durch Hagener Spenden, gesammelt von der Namibia-AG. Vivien und Annika freuen sich schon sehr, Land und Leute kennenzulernen.

© Radio Hagen