Thomas Bleicher neuer Vorsitzender

Große Änderung im Jubiläumsjahr: Radio Hagen hat einen neuen Vorsitzenden

Radio Hagen hat einen neuen Vorsitzenden. Die Veranstaltergemeinschaft hat am Mittwoch, 19.März 2025, in ihrer Sitzung einstimmig Thomas Bleicher als Nachfolger von Wolfgang Röspel gewählt. Röspel gehört zu den Gründungsmitgliedern der VG und ist dementsprechend seit 35 Jahren dabei. Den Vorsitz hatte der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende und Caritas-Vorstand und Geschäftsführer 22 Jahre inne – seit 2003.

Die Veranstaltergemeinschaft ist der Arbeitgeber der Redaktion von Radio Hagen. Sie ist als Verein organisiert und besteht aus 20 Mitgliedern aus allen gesellschaftlich relevanten Bereichen wie Kultur, Sport, Religion, Politik, Arbeitgebern, Gewerkschaften, Naturschutzorganisationen, Sozialverbänden etc. Die VG trägt die Verantwortung für Programm und Mitarbeitende, während die Betriebsgesellschaft für die finanzielle und technische Ausstattung des Senders sorgt. Sie besteht wiederum aus der Funke-Medien-Gruppe und einem kommunalen Anteil.

Wolfgang Röspel hat VG, Redaktion und den Sender insgesamt zusammen mit seinen Vorstandskollegen und -kolleginnen erfolgreich durch alle Herausforderungen geführt, die sich in den vielen Jahren seiner Amtszeit gestellt haben. Er hat die Redaktion in ihrer Arbeit nach Kräften unterstützt und immer ermutigt. Das hat maßgeblich zum großen Publikums-Erfolg des Senders beigetragen. Erst vor einigen Wochen bescheinigte die Elektronische Medienanalyse EMA dem Team den dritten Platz im Beliebtheits-Ranking aller 44 NRW-Lokalstationen.

Mit Thomas Bleicher übernimmt ein erfahrener Journalist und sehr guter Kenner des Hagener Lokalradios den Vorsitz. Bleicher gehört der VG ebenfalls schon viele Jahre an und hat alle Prozesse rund um die Entwicklung von Radio Hagen intensiv begleitet.

Er tritt zu einem Zeitpunkt an, an dem die gesamte Lokalradio-Landschaft in NRW vor vielen Umbrüchen steht. Dazu zählen die Verbreitung auch der lokalen Programme auf DAB+, die Einführung von Smart Radio, einem gemeinsamen Transformations-Projekt der Lokalradios und des Rahmenprogramms Radio NRW sowie die finanziellen Herausforderungen für das allein werbefinanzierte Radio.

Dabei kann der neue Vorsitzende auf den Rückhalt in der Hagener Stadtgesellschaft, auf die Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen in der VG und auf die Verläßlichkeit der Redaktion zählen.

Ein erstes großes Ereignis steht für Thomas Bleicher gemeinsam mit Radio Hagen ebenfalls schon bald an: Am 30. April feiert der Sender seinen 35. Geburtstag mit einem großen Tanz in den Mai in der Hagener Stadthalle – Tickets dafür gibt es noch direkt in der Stadthalle oder online auf wirliebentickets.de – alle Informationen auch HIER auf radiohagen.de

Hagen, 19. März 2025