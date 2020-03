Die Solidaritätstickets gibts zum Preis von 9 Euro und von 20,04, Die Versandkosten kann man mit dem Rabattcode "BLEIBTGESUND" umgehen. Am Mittwoch werden die Tickets dann in Papierform an alle Käufer verschickt. Weiterhin bittet das Phoenix-Team darum, auf die Rückerstattung der Heimspieltickets zu verzichten - auch das ein Weg, den Basketbällen in der schwierigen Zeit zu helfen. Die Abfrage zur Rückerstattung läuft noch bis zum 15. April. Den Kontakt dazu und die Adresse für das Ticket aus der Asche gibts hier: phönix-hagen-sondershop.reservix.de und www.ph-store.de/store/ticket-aus-der-Asche