Tiefschlag für Gastgewerbe

Das Gastgewerbe in Westfalen kommentiert die aktuelle Runde von Bund und Ländern zu Lockerungen des Lockdown. Lars Martin, stellvertretender Dehogachef in Westfalen sagt: „Wenn es so kommt, wie die Vorschläge sagen, dann ist das ist wieder ein Tiefschlag für unsere Betriebe.“

© Hoda Bogdan - Fotolia