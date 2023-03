Tik Tok-Azubis

Die Kammern in Deutschland wollen neue Wege bei der Azubi-Suche gehen. Heute ging eine entsprechende Kampagne an den Start. Unter anderem sollen acht Auszubildende einen Tik Tok-Kanal bespielen und so potenziellen Nachwuchs ansprechen. Auch Gjemil und Muhammet von BIW in Ennepetal sind bei einem Casting ausgewählt worden.