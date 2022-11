Time to help und Volme Kulturforum e.V. mit starker Aktion

Gestern haben die Vereine Time to help und Volme Kulturforum e.V. eine Spende an die Hagener Tafel übergeben. Rund 400 Pakete erleichtern die Arbeit. Es handelt sich um Mehl, Zucker und Salz, sowie Konserven. Die Hagener Tafel ist eine von fast 30 anderen, die durch den Verein unterstützt werden.